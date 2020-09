Lina roindt: 67 påmeldte allerede

LINA ROINDT: 67 FORHÅNDSPÅMELDTE ALLEREDE



Av disse er det 48 spasertrimmere som er påmeldt i Trimklassen uten tidtaking. Av disse er det flere skoleelever som skal delta i skolecupen. Vi håper at påmeldingene fortsetter utover dagen til kl 1600. Da stenges muligheten for forhåndspåmelding.





Link til påmelding for spasertrimmerne: :http://www.rindalil.no/paamelding-trimklasse-lina-roindt-2020.6328730-281904.html Forhåndspåmeldinger sparer oss for arbeid og effektiviserer startnummerutdelinga. De forhåndspåmeldte får sine startnummer med det samme dere kommer inn i gangen på Torshall.





De som ikke ønsker å bestemme seg før i morgen, er hjertelig velkommen til å melde seg på i «Nystøggu».





Det er 19 KONKURRANSELØPERE som er forhåndspåmeldte, det samme som i fjor. Vi håper på etteranmeldte også i år. Vi ber om at de som ønsker å etteranmelde seg i konkurranseklassene, møter i god tid.







Minner om starttidene:



Trimklasse kl 1100-1230



Konkurranseklasser kl 1300



Lina Roindt sin Facebookside<https://www.facebook.com/events/2640635992916884/> vil bli oppdatert, i løpet av dagen, med de «koronatiltakene» som vil bli gjennomført.

For ytterligere informasjon, klubbens hjemmeside<http://www.rindalil.no/lina-roindt.284873.no.html>.