Ligger an til rekordtidlig sesongstart

Hoem kunne ikke fått en bedre start i jobben som driftsleder i alpinsenteret i Surnadal. Kuldegradene kom som bestilt forrige helg, og det har vært stabilt kaldt hele uka. Værmeldingene for kommende uke gir også Hoem grunn til å glise bredt.

- Det ble en pangstart, og det var akkurat det jeg hadde drømt om. Jeg innrømmer at det har vært en hektisk uke, med svært lite søvn og tunge tak døgnet rundt. Men det er verdt det. Nå er vi godt i rute til å få åpnet bakken rekordtidlig, smiler han.

Hoem har tilbrakt mange timer i alpinanlegget de siste årene, både som far, frivillig og skipatrulje. Han visste derfor godt hva han gikk til da han søkte på jobben som driftsleder.

- Jeg tipper jeg har vært i bakken rundt 80 - 90 timer hver sesong de siste årene, så jeg var veldig klar over hva jeg gikk til. Men dette blir ikke av seg selv. Jeg vil skryte av alle som hjelper til i alpinanlegget. Uten mine gode medhjelpere så hadde dette aldri vært mulig. Samtidig vil jeg også gi ros til Sveen Mek., AS Elektro og Svorka AS som stiller opp og hjelper oss, sier Hoem.

Produserer snø helt opp til mast elleve

Men unntak av en teknisk feil mandag, som gjorde at snøkanonene måtte kobles fra, har anlegget gått kontinuerlig siden forrige lørdag.

Fra nedre del av bakken og helt opp til mast sju, har det nå blitt produsert nok kunstsnø. Lørdag kveld vil mobile snøkanoner bli tatt i bruk for å starte produksjonen av snø fra mast sju til elleve, og samtidig startes snøkanoner i den populære parken.

- Vi ønsker å produsere snø helt opp til mast elleve, og vil gjøre parken ferdig før vi åpner bakken for publikum. Det blir et mye bedre totaltilbud for våre besøkende, og det er det verdt å vente noen ekstra dager på. Husk at vi fortsatt bare er tidlig i november, og vi er langt foran skjema, sier Hoem.

I fjor åpnet alpinsenteret midten av desember.

- Slik det ligger an nå, så kan alpinsenteret holde åpent i underkant av et halvt år. Det må vi si oss godt fornøyd med, smiler driftslederen.

Har samlet inn over 50 000 kroner

Via prosjektet "Lokal verdi" har alpinsenteret opprettet en innsamlingsaksjon til inntekt for nye mobile snøkanoner. Målet var å samle inn 45 000 kroner. I skrivende stund har prosjektet fått over 50 700 kroner fra privatpersoner og lokalt næringsliv. Flere snøkanoner i snøanlegget skal sørge for å skape enda bedre arena for lek, aktiviteter, konkurranser og gode opplevelser.

- Dette er bare helt fantastisk, og langt over det vi forventet. Det er fortsatt tjue dager igjen av aksjonen, og vi har passert målet med god margin. Vi håper å kunne kjøpe inn 3-4 mobile snøkanoner i vinter, noe som vil komme alle våre besøkende til gode.

Hoem forteller at de har mange planer for vinteren.

- Det blir nybegynnerkvelder, damekvelder og Afterski, for å nevne noe. Vi har også andre planer som vi ikke ønsker å røpe enda. Det vil snart bli publisert et årshjul for aktivitetene. På den måten blir det enklere å planlegge vinteren i alpinsenteret for brukerne av anlegget, sier han.

Hoem tør ikke si noe om når de åpner portene for første gang i år, men det nærmer seg altså med stormskritt.

- Jeg skjønner godt at det kommer mange spørsmål om når vi åpner. Vi kan ikke gå ut med eksakt dato foreløpig, men det blir nok ikke lenge til. Vi vil utnytte kuldeperioden for å få best mulig forhold i bakken.

Hoem oppfordrer alle til å besøke alpinsenteret, og gleder seg veldig til sesongstart.

- Dette blir så bra, og vi gleder oss til å ønske store og små velkommen.



Jobb til alle døgnets tider den siste uken har satt sine spor. Ansiktet fikk seg en "kavring" under arbeid i bakken tidligere i uken, men Hoem kan likevel smile bredt når han ser på yr.no.