Leverkinna i Rennebu

Bildet over: Klar for å gå fra Gunnessetra.

En fin og middels krevende fjelltur. Lett turterreng og flotte høstfarger!

18. september drar vi til Blåfjellet i Halsa, med start fra Rognskog. Vi kan ikke love bra vær og god sikt, men håper selvsagt på fint høstvær.

Dette kan vi garantere: Oppmøte ved Torshall, kl. 9.30. Vel møtt!



Tekst/bilder: HEF



Fra stien i lia mot Dugurdsknappen. Har hatt fellestur dit tidligere.



Den mørke snømerkelaven viser snødybden i bjørkeskog. Denne laven vokser nemlig ikke under gjennomsnitlig snødekke på stedet.



Ferdig med bjørkeskogen. Lett turterreng, som vi ser. Trollhøtta i bakgrunnen, hvor vi også har vært.



Utsikt fra Leverkinna (1188 moh.) mot Nerskogen og Trollheimen. Blåhøa med sin lange og mørke fjellvegg bak til venstre.



Uvanlig lite snø i Svarthetta (t.v.) og Trollhetta i år.



27 turgåere på denne Tirsdagstur´n. Trollheimstopper i bakgrunnen.



Overnattingsmuligheter. Helt klart! Hard seng, men et svært solid tak. Det er det viktigste!



Vi krysset øverste del av Ramsesdalen på tilbaketuren. Ramses var jo en mektig farao i Det gamle Egypt. Lite trolig at han har vært her, så navnet kommer nok av Ramsessetra, som ligger nedenfor dalen.



Vanligvis lettere å gå nedover enn oppover.



Alltid vakkert med høstfarger!



Her har vi kommet inn på stien som vi gikk etter oppover.



Nede ved Gunnessetra etter en flott fjelltur i rennebufjell. Ikke en regndråpe på turen! Bare litt vind på toppen.