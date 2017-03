Levanger vant regionfinalen i lagsjakk

Kjell Arne Lilleløkken vant sin kamp med 23 trekk. Han forteller at det er vanlig med 40 - 50 trekk, og kanskje mer, før en kamp er avgjort. Han hadde tid til en prat med Trollheimsporten mens han ventet på at de andre spillerne skulle bli ferdig med sine partier.



Lagsjakk er et taktisk spill

Lilleløkken forteller at spenningen i kampen stiger etter hvert som spillerne nærmer seg tidsnød. I utgangspunktet får hver spiller 90 minutter "spilletid", pluss et halvt minutt ekstra pr trekk. Etter 40 trekk får de 30 minutter ekstra. Når spillerne kommer i tidsnød øker naturlig nok presset, og sjansen for å gjøre feil øker. Ett feiltrekk kan gjøre at man taper partiet, som i sin tur kan gjøre at laget samlet taper kampen.

I lagsjakk spilles det også taktisk. Kjell Arne Lilleløkken forklarer at langkameratene hans kan "safe" litt mer, etter at han selv vant sitt parti. Dersom stillingen til slutt blir uavgjort, og partiet på bord 1 også ender med uavgjort, da blir det resultatet på bord 2, altså Lilleløkken sitt parti, som blir avgjørende.



De har holdt på i noen timer. Og klokka går...

Kjell Arne Lilleløkken er veldig spent på resultatet av dagens finale, for det er virkelig artig å komme til kvalifiseringen til Eliteserien. Om de skulle komme opp i Eliteserien vil det også være viktig for rekrutteringen til klubben.

Han forteller at det er stor aktivitet i Levanger sjakklubb, og at de også har mange barn som er med og spiller på klubbkveldene. Sjakklubben har også et opplegg for skolene i Levanger og Verdal. To pensjonister reiser rundt og lærer barna å spille sjakk.



Rindaling og/eller meldaling?

Kjell Arne Lilleløkken har bodd i Levanger i over 20 år, men han har vokst opp i Risegrenda "lengst atti Lomundalen", i den delen av grenda som egentlig tilhører Meldal. I Risegrenda møtes tre kommuner, Rindal, Orkdal og Meldal.



I Kjell Arnes generasjon gikk ungene fra Risegrenda på skole i Rindal, siden den skolen var mye nærmere enn skolene i Orkdal og Meldal. Derfor er det vel mange som regner folk fra Risegrenda som rindalinger.



Rindaling grunnla Orkdal sjakklubb

Lilleløkken ble aktiv sjakkspiller i Orkdal sjakklubb mens han gikk på Orkdal videregående skole. Og det kan han takke en rindaling for. Han forteller at Orkdal sjakklubb i sin tid ble grunnlagt av Edvard Røen, som kom fra Rindal. Edvard Røen bodde i Orkdal da han arbeidet som ingeniør på Thamshavn, men hadde hytte i Grønlifeltet. Og han flyttet tilbake til Rindal som pensjonist.

Selv synes Lilleløkken at han begynte litt sent som sjakkspiller. Han mener at det er en fordel å begynne tidlig med sjakk, som med annen sport. Men han har blitt en av de beste spillerne i Trøndelags nest(?) beste sjakklubb, og det er ikke dårlig, synes vi.



Kjell Arne Lilleløkken er ferdig med sitt parti. Han studerer stillingen på bord 4, kort tid før lagkameraten Ove R. Holmen (t.v.) taper mot Kristiansunds Vegard Simensen (t.h).



Håper på plass i Eliteserien

I år klarte Levanger sjakklubb å slå Trondheim sjakklubb i seriespillet i lagsjakk. Det er stort, for Trondheim er normalt en bedre klubb. De har vært med i Eliteserien tidligere. Det er 10 lag som er med i Eliteserien. To lag rykker ned og to lag rykker opp hvert år. Trondheim sjakklubb rykket altså ned i fjor.

I fjor vant Levanger sjakklubb regionfinalen mot Molde sjakklubb. Også da spilte de i Rindal. Kjell Arne Lilleløkken synes at Rindal er en fin plass å møtes, ganske nøyaktig midt i mellom Levanger og Molde, eller Kristiansund.

Etter regionserien mot Molde i fjor spilte Levanger kvalifisering i Oslo. Da nådde de ikke opp. Men med seieren i regionfinalen denne helga har Levanger nå igjen mulighet til å rykke opp.

Om ca fire uker skal de møte vinnerlagene i region Nord, Vest og Øst, til kamp om de to ledige plassene i Eliteserien. Hvis Levanger vinner en plass i Eliteserien seiler de vel forbi Trondheim som Trøndelags beste klubb i lagsjakk, skulle vi tro.