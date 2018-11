Letthus og Rindal Rørservice gasellebedrifter

Bildet over: F. v. Martin Rise, Ole Solvik og Ronny Løset.

Andre kriterier er;

- Levert godkjente regnskaper

- Omsetning på over en million kroner første år

- Positivt samlet driftsreultat

- Unngått negativ vekst

- Vært aksjeselskap

Det er Dagens Næringsliv som hvert år kårer norske fylker og landets mest vellykkede gaseller, og for Møre og Romsdal skal utdelingen skje i Ålesund 22. november. Begge rindalsbedriftene er altså tildelt tittelen gasellebedrift, men er også med i kampen om å bli den mest vellykkede gaselle i Møre og Romsdal.

Det er regnskapet for 2017 som ligger til grunn for tildelingen av den gjeve tittelen, og begge bedriftene har en enestående utvikling å vise til. Ronny Løset, daglig leder ved Rindal Rørservice AS forteller at de ved oppstarten i 2013 var to ansatte, og i første hele driftsår (2014) hadde de 3,5 millioner kroner i omsetning. Siden har det gått slag i slag; omsetningen for 2015 var 6,8 mill, i 2016 ble det 7,5 mill, mens de i 2017 hadde hele 14,4 millioner i omsetning. Løset spår at de i løpet av dette året kommer opp i ca. 16 millioner. Bedriften har lokaler både i Rindal og Surnadal, og teller nå hele tolv ansatte. De har klart å utvide driften med positive tall hele veien.

Letthus har siden oppstarten etter konkursen i 2014 hatt en formidabel vekst. Omsetningen for 2014, med fire ansatte, var 4,7 mill. I 2015 oppnådde de 12,8 mill, i 2016 ble det 16,7 mill, mens det i 2017 ble hele 25,6 millioner! Daglig leder ved Letthus, Martin Rise, sier at 2017 var et veldig godt år, med god tilgang til ordrer. Han spår at de i 2018 får en omsetning på ca. 20 millioner. Bedriften har åtte ansatte.

Letthus bruker mange lokale leverandører, og en av dem er Rindal Rørservice AS. Ronny Løset anslår at de i 2017 har levert varer og tjenester til Letthus for ca. èn million kroner.

Ole Solvik, daglig leder for Rindal Næringsforum, sier det er flott at vi har så initiativrike personer i Rindal som kommer seg opp og fram. Løset og Rise er mer beskjedne. De syns det er artig at det går godt, men sier de sitter godt plantet i stolen fordi.