Letthus feirer 500 brakker

1. august 2014 tok Heidi Bergheim og Martin Rise (bildet) over som eiere av Letthus AS etter Tysse AS slo selskapet Letthus Rindal AS konkurs tidligere samme år. Bergheim og Rise, i selskap med medeiere Brynjar Lo, Stein Ivar Børset, El-Co AS samt oppstartshjelp fra Lokalt Løft, ga bedriften en ny start. Letthus består i dag av totalt ni ansatte, som står bak hele prosessen fra den første skreddersydde tegningen til vognene rulles ut fra produksjonshallen på Stokkøyan. Bedriften leverer sove-, kjøkken- og entreprenørvogner, toalettkabiner og telehytter - for å nevne noe.

Skreddersyr med lokale krefter

Bedriften har oppdrag over hele landet og daglig leder Rise forteller at ordrereserven er bra, men at de også godt merker konkurransen fra utenlandske aktører. Letthus benytter seg av lokal arbeidskraft fra Rindal Rørservice og El-Co for vognenes rørsystem og elektrisitet, samt bruker deler fra Bygger'n Rindal og dører fra KIAS i Surnadal. De utenlandske aktørene kan med andre ord se langt etter kvalitetsnivået og de skreddersydde løsningene Letthus leverer.

- Det er vel det vi er gode på, sier Rise med et smil.

Heidi Bergheim forteller at Letthus omsatte for litt over 25 millioner i fjor, en kraftig økning fra 16 millioner i 2016. De solide tallene skyldes blant annet en storordre fra det italienske selskapet Rebaioli Norge AS, som alene bestilte nærmere 40 brakker i løpet av fjoråret. Det er for dette selskapet Letthus også nå produserer såkalte helikopterbrakker på løpende bånd. 16 av disse brakkene skal fraktes til Nord-Norge, og kan flyttes ved hjelp av helikopter.

Et kunstverk av en kake i regi Sweet Design i Surnadal.

Feiring på lunsjrommet. F.v. Baard Gåsvand, Ola Helgetun, Stein Ivar Børset, Heidi Bergheim, Brynjar Lo, Martin Rise (bak), Synnøve Langli, Per Sande (Rindal Rørservice), Endre Norli og Svein Løset (Rindal Rørservice).