Leserne strømmer til Trollheimsporten

Lesertall fra 30. september 2019, viser at Trollheimsporten og nettportalens artikler har 4 865 914 sidevisninger så langt dette kalenderåret.

Det er 630 676 flere enn i tilsvarende periode i 2018, noe som betyr en økning på 14,89 prosent.

– Med tanke på at 2018 var et solid år, det beste året til Trollheimsporten siden 2013, er dette selvfølgelig veldig gledelige tall, sier Bondhus, og legger til:

– Dette viser at vi har en sterk posisjon i lokalsamfunnene vi dekker, og det gjør oss bare mer motiverte for å levere godt, lokalt stoff - hver eneste dag.

September (683 023) og mars (592 235) er de to månedene med aller flest sidevisninger i år, og mens mars 2019 var Trollheimsportens beste måned i antall sidevisninger siden mars 2012, må man tilbake til juli 2011 for å finne en måned med flere sidevisninger på Trollheimsporten enn årets september.

Aldri før har Trollheimsporten hatt flere lesere i verken august eller september måned enn i 2019.



Øker både i Rindal og Surnadal

– Vi er heldige som har mange gode bidragsytere - både i form av eiere, samarbeidspartnere, tipsere, skribenter, annonsører og medlemmer. I tillegg har vi en liten, men dyktig redaksjon, som aldri slutter å imponere meg, sier Bondhus, og legger til:

– Alle som jobber hos oss har et sterkt eierforhold til Trollheimsporten, og alle brenner virkelig for at det produktet vi presenterer for leserne våre skal være best mulig. Det har vært jobbet godt i Trollheimsporten i mange år, og det gir resultater.

Tallene per 30. september i år, viser at både rindalinger og surnadalinger er innom nyhetene på Trollheimsporten oftere enn før.

– Vi er helt avhengige av både Rindal og Surnadal, og det er derfor veldig stas å se en økning i lesertallene både når det gjelder Rindalsnytt og Surnadalsnytt, sier Bondhus.

I 2018 endte Trollheimsporten til slutt på drøyt 5,8 millioner sidevisninger, mens det både i 2016 og 2017 lå på rundt 5,3 millioner. Etter tre kvartaler av 2019 ligger tallet altså an til å bli over 630 000 høyere.

– Nå på onsdag passerte vi fem millioner sidevisninger i 2019, og slik det ser ut nå er det realistisk å tro at vi passerer 6,4 millioner sidevisninger før året er omme. I så fall vil 2019 være blant de tre beste årene for Trollheimsporten, målt i antall sidevisninger, siden oppstarten i 2000. Men det er mange gode saker som skal produseres før vi skriver 1. januar 2020, smiler Bondhus.



Avhengige av inntekter uten pluss-saker

Han håper at potensielle annonsører og samarbeidspartnere ser verdien av Trollheimsporten, og jobben nettportalen gjør i lokalsamfunnene i Rindal og Surnadal.

– I og med at vi ikke har plussaker og abonnementssalg, og dermed heller ikke kan få pressestøtte, er vi avhengige av å få inn inntekter på annet vis. Det er fryktelig viktig at folk ikke tar Trollheimsporten for gitt, for vi er avhengige av å få det til å gå rundt, vi også.

– Med tanke på at vi i år vil passere 6 millioner sidevisninger med solid margin, er det god reklame å ha logoen sin godt synlig på Trollheimsporten, sier Bondhus, og legger til:

– Besøkstallene på "Stillinger"-siden vår har også skutt i været i år, med en økning på 67 prosent. Og dette er altså i tillegg til at alle stillinger legges på hovedsida vår. Så dette er helt tydelig noe folk er opptatte av, og som både jobbsøkere og andre interesserte sjekker jevnlig.



– Kom innom standen vår!

Lørdag er Trollheimsporten på plass i Rindalshuset når Rindal kommune og Rindal Næringsforum arrangerer "Den store hyttedagen". Begge Trollheimsportens to fulltidsansatte - Bondhus og Sigrid Skjølsvold - blir å finne ved Trollheimsportens stand.

– Vi håper at folk kommer bort for en prat, for det er i samtale med lokalbefolkningen vi plukker opp både tips og tilbakemeldinger, som kan være med på å gjøre Trollheimsporten bedre, sier Bondhus.

Gode lesertall skal nemlig ikke bli en sovepute for Trollheimsporten og redaksjonen, sier redaktøren:

– Nei, selv om vi ber om folks forståelse for at vi ikke alltid kan rekke over alt, ønsker vi å være så gode som vi kan være. Og vi i redaksjonen er utstyrte med en god kombinasjon av konkurranseinstinkt og stort hjerte for bygdene våre, så vi har alltid lyst til å utvikle oss videre. Målet vårt er å være folks førstevalg som formidler av nyheter og informasjon fra Rindal og Surnadal.



Redaktør Øystein Hjelle Bondhus.