Leserinnlegg

Rindal kommune kan tape arbeidsrettsak både på tid og saksframlegg!

I dette leserinnlegget ble jeg inspirert både av VM i sjakk mellom Carlsen og Caruana, og innimellom som jeg leste dagens utgave (10.11.2018) av avisen Sør-Trøndelag, hvor overskriften var «Et skritt nærmere arbeidsrettsak».

I et tidligere innlegg på Trollheimsporten (29.10.18) har jeg skrevet at det ikke er smart å «ta den tida vi trenger» slik som rådmannen sa til journalisten i Sør-Trøndelag.

Nå har kommunen ventet så lenge at Solveig Fosseide, i samråd med sin advokat, har levert en stevning til Nordmøre tingrett. Hvis man i sjakk venter for lenge, taper man spillet på tid!

Analogien kan kanskje være tvilsom, men hva er det rådmannen venter på? Saken har nå pågått siden sommeren 2016. Venter rådmannen på sin overordnede som er kommunestyret med ordføreren i spissen?

Kommunestyret har delegert myndighet til rådmannen for å gjennomføre definerte administrative oppgaver for kommunen. «Kommunestyret er øverste myndighetsorgan og består av 17 medlemmer» for å sitere «Slik styres Rindal», på kommunens egne hjemmesider.

Det er viktig å merke seg at kommunestyret ikke delegerer ansvar, men myndighet. Ansvar kan, etter læreboka, ikke delegeres!

Det betyr at kommunestyret må gripe inn dersom rådmannen ikke utfører de oppgaver han/hun har fått seg delegert på en tilfredsstillende måte.

Derfor benytter jeg sjakkterminologien» å tape på tid» siden saken startet allerede sommeren 2016 og nå skriver vi november i 2018. Etter min mening en helt uakseptabel uthaling av personalsaken.

Er det noen som tenker på mennesket som blir utsatt for slik behandling?

Kommunen taper også saken dersom de ikke kan fremlegge en rutinebeskrivelse fra 2016 som dokumenterer at Fosseide ikke har fulgt de oppgavene hun har fått. Dersom det ikke foreligger en detaljert rutinebeskrivelse på hvordan posten skal behandles, er det rådmannens administrative oppgaver som har sviktet.

Om Fosseide ikke hadde fulgt de rutinene ved en feil, skulle hun likevel ikke blitt utsatt for en slik trakassering som beskrevet. Det er som kjent menneskelig å gjøre en feil. Hvor er det blitt av empatien?

Etter mitt forrige leserinnlegg har jeg fått mange positive tilbakemeldinger. Karakteristikkene om Solveig kan sammenfattes i: «en meget dyktig, arbeidsom og pliktoppfyllende kollega. Lett å samarbeide med. Hun fortjener ikke en slik behandling».

Karakteristikkene om de overordnede vil jeg avstå fra å gjengi.

I en rettsak vil det sikkert bli ført vitner.

At ordføreren ikke ønsker å kommentere saken i media forstår jeg godt.

Likevel vil jeg, dersom det ikke er gjort allerede, anbefale på det sterkeste at ordføreren/kommunestyret griper inn så snart som mulig.

Dette burde vært gjort for lenge siden ref.»Kommunestyret er det øverste myndighetsorgan». Er det ingen i kommunestyret som har hørt om saken før nå?

En tapt rettsak vil normalt føre til at tapende part blir dømt til å betale saksomkostninger.

Rindal, 11.11.2018.

Jostein Grytbakk