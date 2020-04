Les Leif Ragnar Fiske om Peters sverd!

Jeg faller ofte av, når innlegg blir lange, men ikke idag – når jeg leser Leif Ragnar Fiskes respons på www.trollheimsporten.no til mitt innlegg - om hvor Peter skal stikke sverdet.

For det første får jeg lært at på latin – der stikker Peter sverdet i – vagina! Altså: slire/skjede heter på latin – VAGINA! Oj sa’n! Jeg leste nettopp et sitat av noen som sa at latin er et sterkt og direkte språk. Ser ut til å stemme det.

Forøvrig er det rart at jeg ikke har en latinsk bibel – så mye som jeg har jobbet med oversettelser fra latin til norsk. Men, det har foregått via fransk.

Leif Ragnars oversettelse fra tysk – er et eksempel på at naturvitenskap kan fremstå som ren poesi! Flott oversatt! En svir! Takk!

Forøvrig kan jeg trøste den selvutnevnte darwinisten Leif Ragnar med at det er ikke noe motsetningsforhold mellom det å være darwinist og å ha et gudsforhold, for: For Gud er tusen år som ein sommardag!

Hilsen Dordi Skuggevik

Katolikk og – darwinist!