Lekestue på hjemmebane

Under helgas konkurranse skal det kjøres speedcross i klassene barneidrett, mosjon/nybegynner, MX85 (ulike årsklasser), MX junior og MX åpen. Speedcross innebærer at det skal kjøres åtte ganger rundt banen i hvert heat. Flere lokale kjørere deltar, men det knytter seg mest spenning til klassene MX 13-15 år, MX junior og MX åpen hvor Råg Rindal, Håkon Kvammen Sæter, Aleksander Rognskog og Mathias Rognskog alle er medaljehåp fra Surnadal motocrossklubb.

Etter 1. runde som ble arrangert på Tynset i juni ledet Kasper Østby fra Tydal motorsykkelklubb klassen MX 13-15 år. Aleksander Rognskog lå som nummer fem. Østby vant også begge rundene lørdag, mens Aleksander Rognskog endte på 2. plass etter flott kjøring.

I klassen MX junior ledet Casper Olsen fra NMK Follo sammenlagt, men han stilte ikke til start på Kvanne. Dermed lå veien åpen for suverene Råg Rindal som lå på 2. plass sammenlagt etter 1. runde. Rindal gikk opp i ledelsen fra start og nærmest lekte seg inn til klar seier. Det skulle bli et langt mer spennende oppgjør om 2. plassen, hvor Håkon Kvammen Sæter og Mathias Rognskog fra arrangørklubben kjempet om pallplasseringene sammen med Jørgen Dahle fra MK Trondhjem. Rognskog leverte en imponerende sluttspurt og kapret 2. plassen foran Dahle. Kvammen Sæter endte på 4. plass.



Mathias Rognskog



Imponerende av ungguttene

Jan Ole Hølen fra Lier Motorsportklubb ledet MX åpen før helgas kjøring i Surnadal, men heller ikke han deltok i 2. runde. Råg Rindal og Håkon Kvammen Sæter er begge juniorkjørere, men valgte likevel å delta i MX åpen hvor de konkurrerte mot kjørere av sykler på 250 ccm og 450 ccm. Kvammen Sæter kjørte med 250 ccm sykkel, mens Rindal stilte med sin "lille" 125 ccm sykkel. Ungguttene fra Surnadal motocrossklubb viste ingen respekt, og det skulle raskt vise seg å bli et oppgjør mellom 15 år gamle Råg Rindal og 16-åringen Magnus Langnes Vassgård fra NMK Molde motorsport. Rindal utnyttet en feil hos Vassgård mot slutten av løpet, og kunne kjøre først over målstreken for fjerde gang på samme dag. Kvammen Sæter endte på 10. plass.

- Det gikk veldig bra i dag, ja. Nå handler det om å forsøke å henge med i starten på løpene søndag, og gjøre mitt beste. Målet er selvsagt å bli midt-norsk mester. Jeg har blitt nummer 2 to år på rad, så nå er det på tide med seier, smiler Råg Rindal.

God stemning på Kvanne

Leder i Surnadal motocrossklubb, Jens Otnes Madsen, var svært godt fornøyd etter første dag.

- Med 230 påmeldte er dette det største arrangementet vi har hatt i klubben, og så langt går alt etter planen. Vi har et flott anlegg, hvor sikkerheten står øverst. Vi kommer helt sikkert til å arrangere flere store konkurranser i årene fremover, sier Madsen som gleder seg over de gode prestasjonene av klubbens kjørere.

- Vi får minst èn midt-norsk mester i år. Det er jeg helt sikker på, sier Otnes Madsen.

Midt-norsk mesterskap fortsetter søndag. Vil du oppleve en publikumsvennlig og spennende sport, så anbefales det å ta turen til Kvanne!

2 runder gjenstår av midt-norsk mesterskap 2018. Neste runde arrangeres i Mosjøen 25. - 26. august, mens siste runde går av stabelen 8. - 9. september i Årødalen.

Se resultatlister her

Surnadal motocrossklubb stiller med følgende deltakere:

Mosjon: Christian Forbregd, Alv Halvard Stenberg.

MX85 13-15 og 11-15: Aleksander Rognskog, Oliver Monsøy Ervik, Lars Holte.

MX Junior: Råg Rindal, Håkon Sæter, Mathias Rognskog, Andreas Bolme, Alexander Kauf, Daniel Ranheim.

MX Åpen: Råg Rindal, Håkon Sæter, Christian Forbregd.

Barneidretten: Ailo Røen



Håkon Kvammen Sæter

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Kopiering og viderbruk er ikke tillatt uten avtale.