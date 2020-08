Leken utstilling i Stangvik

Kunstner Edith Lundebrekke viser hvordan spillene i bildet kan tas av

Og det er en leken utstilling Lundebrekke byr på i kjelleren på Bondhuset. Edith Lundebrekke er opptatt av enkle former, mønstre og repetisjoner. Bildene består av trespiler om er festet med magnet på en bakplate. Spilene kan tas av, flyttes på og settes sammen på nytt. En kan leke med verkene og lage nye uttrykk.



Verkene består av trespiler som kan tas av og flyttes

Lundebrekke er utdannet ved statens Håndtverks- og kunstindustriskole. Hun har hovedfag i tekstilkunst, men jobber med mange ulike materialer. Hun har imidlertid fått særlig oppmerksomhet for nettopp trerelieffene. Edith Lundebrekke har en rekke offentlige utsmykningsoppdrag på cv-en, blant annet i Norges Bank, Statsministerboligen, på sykehus, skoler og flyplasser. Hun er vant til å arbeide i stort format, men her viser hun små relieffer. Alle bildene er nye, og det er første gang denne utstillingen vises.

Artig å stille ut i Stangvik

Lundebrekke har vært på Stangvikfestivalen flere ganger før, som publikum, da hun har venner med hytte i Stangvika. Til tross for en rekke store oppdrag og internasjonale utstillinger, henger det høyt få være festivalkunstner i lille Stangvik.



Edith Lundebrekke er fornøyd med å få stille ut på Stangvikfestivalen

- Jeg ble så glad da jeg fikk vite at jeg skulle få dette oppdraget, sier hun. Det er så artig å stille ut her. Det er så intimt og nært. Lundebrekke har sansen for Stangvikfesivalen.

- Her får en oppleve fantastiske musikere, sier hun.

Og fantastiske musikere fikk vi oppleve allerede på utstillingsåpningen. Sigrid Vetlesæter Bøe vartet opp med dikt og nydelig sang, flankert av Erlend Malås på kontrabass og Rasmus Rhode på gitar. Deretter var det klart for åpning ved kunstnerisk ansvarlig for Stangvikfestivalen, Brit Dyrnes.



Kunstnerisk leder Brit Dyrnes åpnet utstillingen



Sigrid Vetlesæter Bøe sto for musikalsk innslag akkompagnert av Erlend Malås og Rasmus Rhode

Utstillingen Play falt i smak hos publikum. Mange var fascinerte av konseptet, ville ha en prat med kunstneren og en demonstrasjon. Allerede på åpningsdagen ble flere av verkene solgt. Bildene selges i esker, så kan kjøperne sette dem opp selv. Men om alle eskene blir utsolgt, må eventuelle kjøpere nøye seg med å reservere bilder. De utstilte bildene må foreløpig være med videre. 13 august skal nemlig Edith Lundebrekke stille ut i Ålesund.



Kjøper: Grete Holstad var en av de som ville sikre seg et bilde.



Mange hadde tatt turen til Bondhuset for å få med seg åpningen av utstillingen



Også forfatteren Anne B. Ragde hadde funnet veien til Stangvikfestival og kunstutstilling



Ute på tverrveggen henger Lundebrekke verk Bragd, også det et trerelieff.

Tekst/foto: Gunhild Anne Hyldbakk.