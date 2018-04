Legger ned lokallaget i Rindal

Bildet over. Alle i det tidligere styret i Rindal Nei til EU er med i det nye kontaktnettverket i Møre og Romsdal. F.v. Sigmund Moen Trønsdal, Jon Storløkken Bolme, Knut Hauso, Oddvar Haltli og Hans Magne Brønstad.



Danner et kontaktnettverk i hele fylket

Jon Storløkken Bolme har sittet i fylkesstyret i Nei til EU siden 1995, og han har vært leder i Rindal Nei til EU de siste 14 åra. Han forteller at de fleste lokallag som ble opprettet i forbindelse med EU-avstemningen i 1994 nå er nedlagt eller ligger i dvale.

Fylkesstyret vil nå erstatte lokallagene med en helt ny struktur; et kontaktnettverk som består av opptil flere kontaktpersoner i hver kommune i Møre og Romsdal. Jon Storløkken Bolme har selv jobbet mye med å bygge opp dette kontaktnettverket, og han har fått mange positive tilbakemeldinger underveis. I Rindal var kontaktgruppa klar allerede før årsmøtet. Den består av i alt 11 personer.



Enstemmig vedtak

- Vi begynte å diskutere nedleggelse av lokallaget allerede for 2-3 år siden, sier Jon Storløkken Bolme. - Å holde et oppegående lokallag ved like medfører en god del forpliktelser og mye arbeid.

De siste åra har Rindal Nei til EU vært det eneste oppegående lokallaget i fylket, og til årsmøtet 16. april i år la styret fram forslag om nedleggelse av lokallaget. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

På årsmøtet ble det gjort rede for begrunnelsen for å legge ned lokallaget, og saken ble grundig diskutert før avgjørelsen ble tatt.



Sigmund Moen Trønsdal overrekker blomster til Jon Storløkken Bolme, som har vært leder i Rindal Nei til EU i 14 år.



En god løsning

Jon Storløkken Bolme forteller at han og resten av styret i Møre og Romsdal Nei til EU mener at den nye ordningen med kontaktpersoner i kommunene vil kunne ivareta Nei til EU sitt arbeid i en eventuell ny kampsituasjon om EU/EØS. Nei til EU sitt kontaktnettverk i Møre og Romsdal består nå av 224 personer, fordelt på 19 kommuner.

- Vi mener at denne modellen er like god som den vi tidligere har hatt, sier han.

Han presiserer at nettverksgruppa i Rindal er underlagt Nei til EU sine vedtekter, og vil forholde seg til fylkeslaget sine retningslinjer og arbeidsoppgaver. Gruppa vil også på eget initiativ prøve å holde seg oppdatert på saker som Nei til EU jobber med.



Foto: Marianne Bolme