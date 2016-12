Legger ned Coop Elektro

Fra 1. januar er Coop Elektro i Surnadal lagt ned, og utover nyåret skal Coop Faghandel Surnadal utvide både sportsavdelingen og kjøkken og hjem. Innenfor sport blir avdelingen utvidet med mer fiske-, friluft- og turutstyr. Mens Coop kjøkken og hjem blir utvidet med småelektriske husholdningsartikler. Hytteavdelinga består endringa i butikken. Fra 1. januar vil Coop Faghandel Surnadal bestå av Coop kjøkken og hjem og Sport 1.

Flere grunner fører til at Coop Elektro legges ned. Elektro-avdelingen har arbeidskrevende produkt som krever mye personal og samtidig får Coop Faghandel Surnadal dårlig inntjening på varene. Netthandel av elektriske varer øker også, og fører til mindre handling i butikk.

S. Elektro kom til Surnadal for omtrent 40 år siden, og var Norge største elektrokjede. Etter hvert ble det til Coop Elektro i Surnadal. På landsbasis har Coop Elektro bare 4-5 butikker nå. Og butikksjef for Coop Faghandel Surnadal, Britt Brauten, forteller at Coop Elektro er en liten kjede som ikke greide å skaffe vare de trenger for best mulig pris.

-Vi håper at kundene kommer og ser hva vi har på nyåret, og vi skal gjøre vårt beste for å ha en god butikk. Det er fortsatt Coop Elektro i Rindal, og vi oppfordrer kunder å bruke, forteller Brauten.

(Bildet over: Gry Norshusstuen og Britt Brauten)