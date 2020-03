Legevakta på Orkanger har flytta lokaler frå kl. 15:30 fredag

Fra fredag 27. mars vil legevakten for kommunene i orkdalsregionen være lokalisert i tjenestesenteret på Orkanger. Tjenestesenteret finner du i Allfarveien på Bårdshaug, Orkanger.

Bygningen ligger like ved siden av Thams-paviljongen (The Norway Building) på veien inn mot Orkland rådhus. Flyttingen til tjenestesenteret har sin bakgrunn i at St. Olavs hospital ønsker å beholde Orkdal sjukehus smittefritt i pandemiperioden. Ordningen vil vare inntil annet blir bestemt. Legevaktstilbudet er felles for Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.

Legevakten har åpningstid i tidsrommet 15:30 - 08:00 på hverdager og hele døgnet i helgene. Du skal som tidligere henvende deg til legevaktstelefonen på nummer 116 117. Dersom du blir vurdert til å trenge legetime, vil du få avtalt oppmøtetidspunkt.

NB! Det er ikke anledning til å møte opp direkte på legevakten for konsultasjon.

Legevakt på dagtid ivaretas av fastlegene i den enkelte kommune.