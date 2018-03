Ledige stillingar på Surnadal vidaregåande skole

Assisterande rektor

Skolen har ei ledig 100% fast stilling som assisterande rektor. Assisterande rektor er ein del av leiargruppa, og vil fungere som rektor når rektor er fråværande.



Krav til kompetanse

- Høgare utdanning, leiarerfaring og pedagogisk kompetanse

- God innsikt i vidaregåande opplæring og skoledrift

Oppgåver og ansvar

- Overordna ansvar for eksamen

- Personalansvar for ei eller fleire avdelingar på skolen

- Oppfølging av budsjett og økonomi

- Arbeid med stillingsplan, timeplan og anna skoleplanlegging

Skolen nyttar mellom anna Visma, e-phorte, skolearena og Extens i organsisering og drift av skolen. Frå hausten 2019 vil Visma InSchool vere det nye skoleadministrative systemet.

Vi ønskjer ein assisterande rektor som

- er utviklingsorientert, tydeleg og samlande

- har evne til å kommunisere, er initiativrik og har godt humør

- ønskjer å utvikle skolen som organisasjon, og som ein aktiv deltaker i lokalt samfunns- og næringsliv

Vi tilbyr

· Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester

· Introduksjonsprogram

· Leiarutviklingsprogram

· Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø

· Fleksibel arbeidstid

· Utvikling for kvar medarbeidar

· Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i KLP/SPK)

· Løn etter avtale

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Tilsette i fylkeskommunen skal kjenne til prinsippa for klart og godt språk. Skulen nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. Den finn du her: https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3482?2

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg, sjølv om søkar ber om anonymitet (jf.Opplæringslova §25,2).

Den som blir tilsett må levere politiattest av nyare dato.

Søknadsfrist 9. april 2018

Undervisningsstilling på helse- og oppvekstfag

Skulen har ei ledig undervisningsstilling på inntil 50% i programfaga og yrkesfagleg fordjuping på helse- og oppvekstfag.



Krav til kompetanse

- Relevant yrkesfaglærarutdanning, helsefagleg utdanning eller barnehagelærarutdanning

- Godkjent undervisningskompetanse

- Gode ferdigheiter innan pedagogisk bruk av IKT

Krav for tilsetjing og undervisning i den vidaregåande skolen, sjå §14-4 i Forskrift til Opplæringslova

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. Den finn du her: https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3467;jsessionid=8FB603AACCCBD15E83E8D5D40C56A513?0

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg, sjølv om søkar ber om anonymitet (jf.Opplæringslova §25,2).

Den som blir tilsett må levere politiattest av nyare dato.

Søknadsfrist 9. april 2018

For meir informasjon om skolen; sjå vår heimeside www.surnadal.vgs.no