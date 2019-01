Ledige plasser på kunstfag

På hjemmesiden vår, kulturskolenordmore.no, finner du søknadsskjema hvor du kan søke om plass allerede i dag.

Hovedtema for kunstfag utover våren og mot sommeren er portrett. Her kan det være aktuelt med både selvportrett, selfie og portrett av andre. Det kan være portrett av venner, familie, eller det kan være portrett av en kjendis du setter pris på.

For de som ønsker det, vil arbeidene som blir laget utover våren bli med på vår kunstutstilling til sommeren.

Vi har følgende plasser ledig:

Rindal: To plasser for barneskoleelever fra ni år og oppover, og to plasser for ungdomsskoleelever.

Surnadal: To (tre) plasser for barneskoleelever fra ni år og oppover og to plasser for ungdomsskoleelever/videregående.

Her gjelder førstemann til mølla, så har du lyst til å bli med på kunstfag er det lurt å søke allerede i dag.



Kulturskolen på Indre Nordmøre har noen ledige plasser på Visuelle kunstfag fra nyttår (Alle foto: Kulturskolen på Indre Nordmøre).

Kulturskolen på Indre Nordmøre er medlem av Trollheimsporten.