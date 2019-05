Ledig vikariat som fagarbeider vei, vann avløp

Ledig vikariat som fagarbeider vei, vann og avløp

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Vi har ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som fagarbeider vei, vann og avløp. Vi ønsker snarlig tiltredelse. Det er meget gode muligheter for fast ansettelse.

Vi søker etter en medarbeider som:

Er ansvarsbevisst, strukturert og serviceinnstilt

Har god fysisk helse og villig til å ta i et tak

Er fleksibel og utviklingsorientert

Har evne til å jobbe både selvstendig og i team

Har godt humør

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning og forståelse for fagområdene

Erfaring fra fagområdene

Ønskelig med førerkort kl. C

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Nils Heggem, tlf. 93082429/epost: nils.heggem@rindal.kommune.no.

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.



Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

Merk søknaden med saksnummer 19/426

Søknadsfrist: 05.06.19