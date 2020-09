Leder for Vibo Entreprenør AS

Stillingsbeskrivelse:

Vi ønsker en leder med god forretningsforståelse, som er handlekraftig og involverende. At du er kreativ og løsningsorientert, jobber strategisk og samtidig tar del i den daglige driften er også et ønske. Du får ansvaret for strategi- og utviklingsarbeidet i samarbeid med konsernet for øvrig.



Dine hovedoppgaver vil være:

* Strategi- og utviklingsarbeid

* Overordnet ansvar for ivaretakelse og utvikling av Vibo

* Budsjett- og resultatansvar

* Lede forbedringsarbeidet

* Bidra til å effektivsere rutiner og optimalisering



Ønskede kvalifikasjoner:

* Høyere relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå

* Ledererfaring på høyt nivå, gjerne fra bygg-/anleggsbransjen

* Sterk forretningsforståelse , raskt se hvordan element i verdikjeden henger sammen

* Innsikt i prosjektstyring og gjerne fra bygg-og anleggsbransjen

* Evne og vilje til både å tenke strategsik og å kunne gå ned i detaljene



Personlige egenskaper:

* Fremtidsrettet, analytisk, strategisk og nysgjerrig

* En relasjonsbygger som evner å skape engasjement og drivkraft mot felles mål

* Robust, med egendrive og gjennomføringsevne

* Folkelig i arbeidsstil og væremåte



Vi kan tilby:

* Spennende og varierte arbeidsoppgaver

* Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner

* Gode pensjons- og forsikringsordninger

* Godt uformelt fagmiljø med gode arbeidskollegaer



Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte styreleder Arne Nordbotn, tel. 95 41 67 26



Søknadsfrist: 01.10.2020

Les mer på VIBO sin hjemmeside.