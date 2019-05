Leangentrav siste uke

Mandag 29. april

Løp 4:

Femtepremie til Magic of Joy på kilometertida 1,17,4 over distansen 2140 meter med Bjørn Garberg som kusk. Eier er Irene Løfaldli.





Mandag 6. mai



Løp 6:

Danny Delight brøt løpet over distansen 2140 meter. Per Einar Sørmo kusket Irene Løfaldli sin hest.



Løp 8:

Myrviks Amor endte uplasert over distansen 2140 meter på kilometertida 1,29,3 for Einar Mogset sin hest Per Einar Sørmo var kusk.



Løp 9:

Stormare som eies av Nils Stokke vart disket for galopp. Jomar Blekkan kuska denne.





Tekst: Arnfinn Løfaldli

Arkivfoto fra www.rikstoto.no