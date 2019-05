Leangentrav mandag

Løp 2:

I dagens monteløp over distansen 2160 meter endte Danny Delight med en fjerdeplass på kilometertida 1,17,4 for sin eier Irene Løfaldli og med Lisa Ranita Johansen som rytter.

Løp 5:

Her vart det fjerdeplass også på Søyset Kaiser med kilomertida 1,25,6 over distansen 2140 meter. Lene Søyseth er eier av hesten mens Inge Melby var kusk.

Løp 8:

Odins Blessa fekk fjerdepremie i løp nummer 8.Kilometertida vart 1,28,6 over distansen 2160 meter. Nils Stokker er eier og Karl Ove Nordtømme er kusk.



Løp 9:Magic of Joy sikra seg en annenplass på kilometertidan1,18,5 etter å ha ledet det meste av av den 2140 meter lange distansen. Irene Løfaldli er eier og Bjørn Garberg var kusk.



Løp 10:Over distansen 2200 meter vart det en fin andrepremie på kilometertida 1,30,4 på Stormare som eies av Nils Stokke og kuskes av Karl Ove Nordtømme.

Slettvoll Vilja endte uplasert på kilometertida 1,32,8g for sin eier Ola Skjølsvoll. Jomar Blekkan sto for kuskinga.





Du kan se løpene på www.rikstoto.no

Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no