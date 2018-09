Leangentrav mandag

Løp 2:

Etter et års løpspause løp Madla Elden inn til en femtepremie på kilometertida 1.29.9a over distansen 1640 meter for sine eiere Lars Ole Gravvold & Elisabeth Engset. Per Einar Sørmo tok seg av kuskinga.

Løp 6:

Danny Delight var denne gang ute over distansen 1640 meter og disiplinen var denne gang monte. Det ble en fin andreplass på kilometertida 1.15.5a for Irene Løfaldli sin hest. Lisa Ranita Johansen var hestens rytter.



Løp 8:

Myrviks Amor trava denne gang uplasert over distansen 1640 meter. Thomas Mjøen kuska Einar Mogset sin hest.

Du kan se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no