Leangentrav mandag

Leangen 20. august:

Løp 5:

​På sølete løpsbane samt en 2640 meter lang distanse ville det seg ganske bra for Danny Delight som eies av min svigerinne. Innsatsen ble belønnet med en fjerdeplass på kilometertida 1.19.3a. Per Einar Sørmo stod for kuskinga.



Løpet kan du se på www.rikstoto.no



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no