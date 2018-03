Leangentrav mandag

Løp 4: Soprano som eies av Team Sirius fikk tredjepremie på kilometertida 1.32.8 over distansen 2180 meter. Arve Sjoner var kusk.

Over 20 meter kortere distanse presterte Slettvoll Vilja 1.34.1g og det holdt til fjerdepremie. Ola Skjølsvold er eier og Atle Solhus var kusk.

Løp 5: Her endte det opp med diskvalifikasjon for galopp for Myrviks Amor og vi ønsker Einar Mogset og kretsen rundt bedre lykke neste gang. Som vanlig var det Thomas Mjøen som kusket.

Her er lenke til video.

Tekst: Arnfinn Løfaldli