Leangentrav mandag

5.løp: Danny Delight slet litt i volten så starten ble ikke den aller beste for Irene Løfaldli sin hest, men det endte til slutt opp med en sjuendepremie på kilometertida 1.16.9 over distansen 2160 meter. Ragnhild Bjørnbeth var som vanlig kusk på Danny.

9. Her endte Soprano uplasert etter noen få galopper og over distansen 2180 meter ble kilometertida 1.35.5 for Lars Ole Harang sin hest. Thomas Mjøen sto for kuskinga.

Her kan du se video fra løpene.



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bildet over: Skjermdump fra www.rikstoto.no (5. løp).