Leangentrav mandag

Løp 1: Det ble tredjepremie på Søyset Kaiser over distansen 2160 meter og kilometertiden var 1,26,6. Per Einar Sørmo kusket for eier Lene Søyseth.

Løp 2: Kalland Anastacia travet 1,19,3a over distansen 2140 meter men det ble ikke premie. Eiere er Heidi Røen Solheim og Erlend Romundstad. Eirin Sørmo var kusk.

Løp 4: Over distansen 2140 meter travet Danny Delight på kilometertiden 1,17,4a og det ble femteplass på Irene Løfaldli sin hest. Ragnhild Bjørnbeth var som vanlig kusk

Se video fra Leangen på www.rikstoto.no



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no