Leangentrav mandag

Løp 1:

Her debuterte Voi Voi på totalisatorbane med sjettepremie over distansen 2140 meter og kilometertida på Mads Løfaldli sin hest ble 1.37.7g. Per Einar Sørmo var kusk på denne.



Løp 4:

Her vart det åttendepremie på Perle Kaisa, som er nyinnkjøpt av Petter Baalsrud. Over distansen 2160 meter presterte den fireårige hoppen 1.32.9. Inge Melby var kusk.



I det samme løpet endte Soprano uplasert på tida 1.34.8g for sin eier Lars Ole Harang. Thomas Mjøen var kusk på denne.



Også Madla Elden gikk uplasert i det samme løpet. Kilometertida ble 1.35-0 på hesten som eies av Lars Ole Gravvold og Elisabeth Engset. Magne Olsen kusket denne.



Løp 5:

Her henta Høiby Anders seg en fjerdepremie på kilometertida 1.31.2g over distansen 2160 meter. Petter Baalsrud er eier og Inge Melby var kusk.



Løp 7:

Her ble det en åttendepremie på Danny Delight over distansen 2160 meter. Kilometertida ble 1.17.9 for Irene Løfaldli sin hest. Ragnhild Bjørnbeth var kusk.



Du kan se løpene på video på www.rikstoto.no



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no (fra 5.løp)