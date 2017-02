Leangentrav mandag

Først ute var Søyset Krabat i dagens sjuende løp som gikk over distansen 2140 meter. Denne vart diskvalifisert for galopp. Kusk var Per Einar Sørmo.



I det neste løpet sikra Soprano seg en andrepremie. Over distansen 2140 meter vart kilometertida 1.39.2 for fireåringen. Thomas Mjøen var kusk for Lars Ole Harang sin hest.

Se video fra Leangen på www.rikstoto.no



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no