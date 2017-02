Leangen mandag 13. februar:

4. løp: Stormare som eies av Nils Stokke travet uplasert over distansen 2140 meter på kilometertida 1.39.2. Atle Solhus var kusk.



Soprano, som eies av Lars Ole Harang, kvalifiserte seg inn for videre deltakelse ved hjelp av prøveløp og over distansen 2160 meter vart kilometertida 1.39.0. Thomas Mjøen var kusk.



Se video fra Leangen på www.rikstoto.no

Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no