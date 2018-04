Leangentrav 1. påskedag

Løp 1: Over distansen 2140 meter hentet Lønshults Elza seg en sjuendepremie på kilometertida 1.22.2

Eier er Brett Moeykens (leieavtale). Eieren bor ikke langt fra kommunegrensa oppe på Rindalsskogen. Per Einar Sørmo var kusk.

Løp 2: Her endte Voi Voi uplassert på kilometertida 1.35.3 ag for sin eier Mads Løfaldli. Per Einar Sørmo var kusk.

Løp 3: En ett- sekunds rekordforbedring hjalp ikke for Rappnor, som endte uplassert på 1.30.6 a over distansen 1640 for sin eier og kusk Lene Søyseth.

Løp 6: Danny Delight fikk femtepremie på kilometertida 1.18.7 over distansen 2140. Dette var et monteløp. Vallaken eies av Irene Løfaldli og ble ridd av Stine Berget Nordvik.

Video fra søndagens løp ser du her

Arnfinn Løfaldli