Lauvfall for trettende gang

"Utstilling ved Lauvfall" er en juryert salgutstilling for kunstnere med tilknytning til Møre og Romsdal. Juryen, som har bestått av tekstilkunstner Ane Vik Eines, billedkunstner og kunsthistoriker Beate Gjersvold og grafiker Hermann Isaksen, har hatt en tøff jobb med å velge ut hvilke verk som skulle få plass i utstillingen. Til sammen ble det innlevert 113 verk fra 41 ulike kunstnere.

Leder i Surnadal kunstforening, Marit Moen, har forståelse for at en del er skuffet.

- Juryen har latt vekt på å vise frem bredden, og vi har begrenset med plass i Finstuå. Det er mange fine arbeid som ikke har fått plass i årets utstilling, sier Moen.

Utstillingen består av både maleri, foto, keramikk og tekstilkunst.

En av de heldige som ble antatt er Olav Karlstad fra Surnadal. Han leverte tre fotograferier til juryen, hvor det ene ble valgt ut til utstilllingen. Dette er andre gang Karlstad deltar på utstilling i regi av Surnadal kunstforening.

- Foto har vært hobbyen min siden jeg var liten gutt, og da liker jeg spesielt godt å ta bilde av natur og landskap. Med årene har jeg blitt kresen på motivet, så jeg er stadig på jakt etter det perfekte blinkskuddet, sier Karlstad som deltar med et stemningsfullt landskapsfoto som har fått tittelen "Øyamoan i lys".

Årets kunstnere er Ragnhild Aaram, Lisbeth Edvardsen, Brit Dyrnes, Sissel Storslett, Åse Lyng, Anne Marie Rognskog, Rita Hjorthaug, Guri Seljebø, Elin Thingnes, Lilia Tomren, Olav Karlstad, Inger Engdahl, Åslaug Holberg, Aud Gustavsen. Ingeborg Husby, Gørild Bruaset, Robert Steinnes, Tordis Viken, Hanne Dahlen, Odd Skrøvseth, Anne Einum og Kari Selnes.

Utstillinga er åpen alle dager frem til søndag 29. september.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim foretok den offisielle åpningen av kunstutstillingen, og danseelever fra kulturskolen sørget for underholdningen.



Anne Marie Rognskog (f.v) og Olav Karlstad fra Surnadal ble begge antatt til "Utstilling ved Lauvfall". Her sammen med styreleder Marit Moen.

Ønsker seg flere medlemmer

Styreleder Marit Moen sier at Surnadal Kunstforening veldig gjerne ønsker seg flere på medlemslista.

- Vi opplever dessverre at medlemstallet går ned, og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi oppfordrer alle til å bli medlem hos oss. Det er ingen krav om å kunne utøve kunst, og det er selvsagt lov å bare være støttemedlem. Medlemmene våre får blant annet tilbud om å være med på turer og ulike arrangement gjennom året. I tillegg er alle medlemmene automatisk med i loddtrekningen om svært fine premier på årsmøtet vårt, sier Moen.

Surnadal Kunstforening har allerede planene klare for 2020, som blir et nytt, aktivt år for kunstforeningen.

- Vi skal blant annet arrangere Vintersyn, Vårsøgutstilling, juleutstilling og medlemsutstillinger. I tillegg håper vi at nye medlemmer vil komme med ideer til hva vi kan finne på. Vi har planer om kino hvor vi skal vi kunstfilm om Van Gogh, og vi har også planer om å kåre "Månedens bilde" fremover, som for eksempel kan bli utstilt i banklokalene. Vi er en aktiv forening, men vi har som sagt plass til flere, sier Moen.

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med Marit Moen, eller betal 200,- til 4040.55.27830.

Surnadal Kunstforening er medlem av Trollheimsporten



Elever fra Dansekompaniet underholdte