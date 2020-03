Lars Hol Moholdt legger opp

Dette skriver Lars Moholdt på sin facebookside:

I 2006 gikk jeg mitt første internasjonale mesterskap i Russland. Min første individuelle medalje ble tatt i samme land 8 år senere. Det er en tid for alt og det føles naturlig å nå avslutte karrieren med EM i Russland.



Tusen takk til alle som har bidratt til å gi meg alle muligheter i disse årene. Jeg er evig takknemlig. Familie, trenere, lagkamerater, klubber, forbund, sponsorer, Olympiatoppen, arrangører og andre frivillige.



Mest av alt vil jeg takke mine konkurrenter. Dere har vært best. Dere har inspirert og motivert meg til å stå opp hver eneste dag med et sterkt ønske om å utvikle meg. Jeg nyter hver eneste kamp jeg har med dere. Livslange vennskap har jeg også fått. Takk!

Det var Driva som omtale saken først.



Arkivfoto (Foto: Norges orienteringsforbund 2019)