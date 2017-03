«Vår tids forkjølelse» handler om hvordan angst, depresjon, stress og utbrenthet påvirker oss og gir seg utslag i arbeidslivet, hva vi kan gjøre med det, og ikke minst om hvor vanlig dette er i arbeidslivet. Hvordan bygge bro mellom menneskelige forutsetninger og et moderne arbeidsliv? Forståelse for psykologiske mekanismer kan forebygge både på individ- og gruppenivå, sykefravær kan reduseres, og arbeidsmiljø lettere ivaretas. Fagdagen er relevant for enhver bedrift, for både ansatte, ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte.

Midtnorsk HMS-senter er medlem i Trollheimsporten.