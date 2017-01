«Trønderball - From Rindal With Love»

- «Trønderball» er en regional kriminalmusikal. Hvorvidt det er en kjent sjanger eller ikke, legger jeg meg ikke borti. Men jeg tror den blir ganske treffende. Handlinga utspiller seg i Meldal, men drar også inn nabokommunene Rindal og Orkdal, sier John Erling Smedplass til meldal.no.

Revyen har premiere ved Idrettsbygget på Løkken lørdag 4. februar, med ekstraforestilling i samme lokale tirsdag 7. februar.

Lørdag 11. februar blir det forestilling ved Å Samfunnshus. Både forestillinga på Å og premieren på Løkken blir etterfulgt av fest med livemusikk fra Erik Hoel.

Lørdag 18. februar setter Nå-Kor også opp forestillinga ved Torshall i Rindal. Også her blir det fest etterpå. I Rindal får festen 18-årsgrense grunnet alkoholservering.

- Vi setter opp stykket i Rindal av flere grunner. Vi har flere rindalinger med på laget, mens andre i Nå-Kor har relasjoner til Rindal i form av slektninger. Og så er det så klart litt om Rindal i selve stykket. Vi har trua på at rindalingene tar turen og at de ser humoren i dette, sier Smedplass, som håper å få til et skikkelig samarbeid med rindalingene.



Bildet over: Jon Erik Grøset og Espen Skjuleng (Foto: Jan Are Melgård/meldal.no)