Langsiktig avlsarbeid gir gode resultater

Bildet: 12057 Stokke fra Rindal. (Foto: Jan Arve Kristiansen/GENO)



Lene Merete Kirkholt er fagrådgiver innen avl i Tine Rådgiving. Hun forteller at Norsk Rødt Fe (NRF) har et bredt avlsmål som omfatter både ytelse, kjøttproduksjon, fruktbarhet og helse.

– Dette gjør at NRF-kua, også kjent som kombikua, er unik i sammenligning med andre kuraser som f.eks Jersey og Holstein, som er mer melkepregede dyr, sier hun.

– I løpet av få år har Geno gjort store forandringer i avlsarbeidet på NRF. Geno og bøndene har tatt i bruk noe som heter Genomisk seleksjon eller GS-testing. Med denne testen kan vi finne ut mer om genene til dyra og vil få en raskere avlsframgang med tanke på bruk av yngre okser i avlen. Hvert år kjøper Geno inn mange oksekalver som har interessant avstamming. Disse vil bli oppfulgt, og testet videre på en testingstasjon i regi av Geno. Videre vil de beste valgt ut som eliteokser og får distribuert sine gener rundt om i landet.



Hun forteller at Geno kjører utvalg av okser fire ganger i året, for å få et bredt utvalg og god spredning av avlsmateriale rundt om i landet. Lokale inseminører og veterinærer får et utvalg av oksene, slik at den gode NRF-genetikken også kan komme tilbake til Rindal.



– Avlsarbeid i ei storfebesetning er et langsiktig arbeid. Det tar opptil tre år før vi ser det virkelige resultatet av ei inseminering. Derfor er det svært viktig å ha ei god plan for å kombinere dyr som utfyller hverandre, slik at avkommet blir en bedre versjon av foreldrene.



Lene Merete Kirkholt sier dette om den nye eliteoksen fra Ola Andreas Stokke og Brit Bakken i Rindal:



Oksen 12057 Stokke er en svart hornet okse.

Oksen har 32 i avlsverdi, noe som er bra.

En av de store styrkene til 12057 Stokke er at han har god indeks på kjøtt. Oksen gir også gode bein på sine avkom.

Selv om oksen også han noen svakheter vil han passe til mange kyr som sliter med det motsatte. Dette vil en avlsplan kombinere slik at de rette dyra blir kombinert opp mot hverandre.