Langs en gammel setervei

Jeg tok fatt på seterveien fra Stormyra (P) i Østre Fossdalen. Etter noen hundre meter kommer vi til Trøsetra, som vi ser på bildet over.



Seterveien fortsetter nedover Ljøsådalen, og ganske fort kommer vi til Møkkelgardssetra. Drifta ble nedlagt på 1920-tallet. Viser til boka Rindalssetre av Lars Nergård.



Lenger nede i Ljøsådalen passerer vi Skjølsetsetra. I dårlig forfatning. Nedlagt som seter i 1931.



Seterstien snor seg elegant fram rundt blautmyrer og over fine bergflater. Spennende å følge den gamle, men nå litt utydelige seterstien, synes jeg. En gammel ferdselsvei fra Rindal gikk gjennom Ljøsådalen og videre til Hemne. I fjellskaret var det satt opp varder for å lede folk på rett vei. Det er vel det som er opprinnelsen til stedsnavna Vardskarfjellet og Vardskarssetra.



Plutselig dukket setra opp, omgitt av markblomster og inne i en tett skog. I 1975 satte Kåre Andersen i gang med å restaurere det gamle og falleferdige seterskjelet. Han holdt på i flere år, med god hjelp av andre. Nå er den gamle seterbygningen i god stand både utvendig og innvendig.

Dette er ei meget gammel seter. På en tømmerstokk er det risset inn årstallet 1781. Siste år med seterdrift var 1937. Bestemora til Kåre Andersen, Rannei Holte (f. 1881), var seterdeie her i hele 40 år. Imponerende! Hun var den siste seterdeia på Vardskarssetra.

Det var et stort og godt beiteområde rundt seterplassen. Vardskarssetra kunne ha 10-12 kyr og noen sauer. Markaslåtten ble drevet helt til 1948. De hadde tre høyløer og kunne vanligvis kjøre hjem 24 høylass (på vinterføre). Lang tur for både folk og hester!



I fjellet nord for Vardskardssetra ligger et nedlagt steinbrudd. Det ble for lang transportvei til bygda. Likevel, skiferen er brukt på tak i Ingebrigtslia.

De som vil vite mer om Vardskarssetra, både om seterveien og seterdrifta, kan lese en innholdsrik artikkel av Kåre Andersen og Fredrik Løset i årsskriftet til Rindal heimbygdlag, 2017. Interessant stoff!



