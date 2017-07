Landsskytterstevnet starter torsdag

Årets Landsskytterstevne starter torsdag 27. juli i Førde, og varer til fredag 4. august. 4663 skyttere er påmeldt, og 42 av de kommer fra vårt distrikt. Her finner du den informasjonen du trenger for å følge med på hva som skjer under årets LS. I tillegg kommer vi med jevnlige oppdateringer fra Førde.