Landbruk skaper mangfold

Fjorårets konferanse samlet 190 deltakere, årene før 180 og 220 deltakere, og arrangørene venter like mange i år.

Konferansen er et samarbeid mellom faglagene Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget, og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vi ønsker å samle flest mulig bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Jo mer vi står samlet jo sterkere blir vi. Hovedtema er bonden som næringsutvikler. Landbruket og bygdesamfunnet har noen kvaliteter som utvikler skaperevnen i folk.

Årets konferanse inngår som en del av fylkesårsmøtene i Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag, som holdes dagen etter.

Næringskonferansen er åpen for alle interesserte.