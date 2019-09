Ladda opp til debatt med Listhaug-besøk

– Regjeringa har gjeve kommunane gode tilskot, og vi skal halde fram med å sørge for solide overføringar kvart år i den neste fireårsperioden, seier Listhaug.

FrP-nestleiaren trakk og fram det å oppretthalde sterke vidaregåande skular i distrikta, å unngå deponi i Raudsand og eit godt sjukehustilbod som viktige saker for Møre og Romsdal den komande valperioden.

Både Listhaug og listetopp i Surnadal, Nils Petter Tonning, snakka om at det er viktig å få ned eigedomsskatten.

– Vi vil absolutt fjerne eigedomsskatten, men i Surnadal har vi vel 23 millionar kroner, trur eg det er, i inntekter frå eigedomsskatten no. Så vi må starte med å følgje nedtrappinga frå 7 til 5 promille, og deretter til 4, slik Siv Jensen nettopp kom med utspel om, seier Tonning.

Han gler seg til den politiske debatten i Surnadal kulturhus onsdag kveld.

– Eg kjem til å halde fast på at vi må få ned sjukefråvêret og effektivisere administrasjonen, seier Surnadal FrP-toppen, og fortsett:

– I tillegg er samferdsel veldig viktig. Kvaliteten på Fv65 er til hinder for transportindustrien i bygda.

Tonning varslar at han vil utfordre ordføraren på eldreomsorg i onsdagens debatt.

– Eg har nyleg fått høyre at det skal vere venteliste på sjukeheimsplassar i Surnadal. Dette kjem eg nok til å ta opp under debatten, for å høyre om det stemmer, og kva ordføraren i så fall gjer med saka.



Fleire av veljarane ba om å få ta bilete saman med Sylvi Listhaug (midten) då ho var på besøk hos Nils Petter Tonning (t.v.) og Surnadal FrP i Amfi Surnadal tysdag.



Dordi Glærum Skuggevik gav FrP ros for å ha skaffa Møre og Romsdal fire ministrar, sjølv om ho påpeika at nordmøringen glimrar med sitt fråvêr. Skuggevik uttalte at ho meiner Sylvi Listhaug er landets mest begava politikar.



