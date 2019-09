Kyrkjevalet i Surnadal

Det er soknerådsval 8 og 9. september 2019 same dag, til same tid og i same bygg som det er kommuneval. Du kan røyste frå året du fyller 15 år.

Ein nominasjonskomité i kvart av sokna, har jobba fram listeforslag på kandidatar til sokneråda. Desse er godkjende av valstyre.

Nedanfor kan du sjå listeforslaga på kandidatar til de ulike sokna i Surnadal.