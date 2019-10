Kvitnes, Johnsen og Buakokkå i Bøfjorden grendahus

Kay Edvin Sættem Nessæther og John Ola Ulset. Nessæther kunne fortelle at dette er det 6. arrangementet han arrangerer; det har vært ett arrangement pr år.



Buakokkå med gode hjelpere stod for at ca 70 gjester ble gode og mette til konserten søndag. På middagsmenyen stod bacalao og viltgryte med kremet potetstappe. Viltkjøttet var uten tvil kortreist; dyret ble skutt på Bølandet for en stor uke siden, og jegeren fikk prøvesmake på maten i kveld.

Konseptet Buakokkå har eksistert siden mai i år. Navnet ble til ved at May Irene Dønheim Hovde skulle svare på en SMS i mai, der hun underskrev med navnet "Buakokkå". Det kom av at hun driver butikk og er kokk. Siden mai har de hatt mange oppdrag, og de ble spurt om å ordne mat før konserten, noe som viste seg å være en god idé når man ser på det gode oppmøtet. May Irene og Liv Foss har jobbet sammen i omtrent 20 år, så de er godt kjent og rutinerte. De får i tillegg god hjelp av mannen til May Irene, Geir Hovde.

Søndag var første gang de ordnet matlagingen på denne måten; å bruke kjøkkenet oppe, og spise i kjelleren, noe som gav utfordring med å holde maten varm. Det er veldig vanskelig å vite på forhånd hvor mange som kommer på et slikt arrangement, og det kom flere enn de forventet. Det ble hektisk, og det var godt å ha med seg erfaringen og å jobbe sammen med kjente mennesker for å få varmet opp mer mat og få alt til. De måtte hente inn ekstra bord og lage mer mat. Det var så masse folk at de fylte opp salen. Alle gjestene fikk mat, og det var godt å ha mange gode hjelpere. Det er et dugnadsarbeid, hvor de samarbeider og hjelper hverandre der det trengs. Et eksempel på det ,er at vaktmesteren stod og vasket kopper. Dette er nøkkelen til å lykkes, sa May Irene.

Folk satt og spiste, kosa seg og det var god stemning. Buakokkå var veldig fornøyd med det gode oppmøtet.



Nesten 150 kvinner og menn var på konserten på Leikarvollen scene. Her ventet de på Johnsen og Kvitnes før lyset blir slått av i salen.



To "morgentroll" som de selv kalte seg - som de sammen har skrevet sang om. Trond Helge Johnsen og Henning Kvitnes holdt en 1,5 timers konsert med blanding av alvor og humor.

Trond Helge Johnsen er fra Bergen, og bor i Trondheim. Han kunne fortelle at han tidligere har spilt for Øksendal fotball, og imponerte med surnadalsk uttale av Skei og "skjort". Han husket han var på Leikarvollen på bortekamp og tapte 8-1 mot Bøfjorden i 2002.

Henning Kvitnes er fra Halden. Han kunne fortelle at han nå bor ved Iddefjorden - eneste plassen i Norge hvor man ser Sverige i vest.

Kvitnes sang gode gamle slagere og nye sanger som "Gla i den du er" fra CDen hans fra i fjor "60 runder rundt sola".

Trond Helge Johnsen er på vei til å bli plateartist, og gav ut single i april "En rastløs sjel". Sangen skrev han i Todalen hvor han og en golden retriever var på en tre dagers hyttetur. Om en ukes tid kommer Johnsen med en ny single "Under huden". Den handler om i ha det helt forferdelig.

Kvitnes anbefalte publikum å streame musikk, laste ned og støtte musikken. -Da blir det mer musikk.

Sangerne gav ros til sin kortreiste lydmann, som de sa; Einar Ytrelid fra Kristiansund. John Ola Ulset fra firmaet Ulset lydproduksjon holdt utstyret.

Henning syntes det var uventa å få så god respons på en søndag kveld. Det var et enormt bra publikum som ble med på allsang og var raus på applausen både sittende og stående.

"Uten publikum stopper musikken. Tusen takk for oss!", avsluttet Henning før han klappet for publikum og gav de tommel opp. De var tydelig fornøyd med visitten på Leikarvollen scene og opptredenen med det engasjerte publikumet i Bøfjorden grendahus.