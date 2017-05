Kvikk komikk i kulturhuset

Kvikk komikk med Statsteatret og Karoline Krüger

Framsyninga som tek for seg det glade og paranoide 50-talet har fått særs gode kritikkar.

CIA, KGB, kald krig, kommunisme og angsten til Arbeiderpartiet. Alt servert på ei seng av reklame for sigarettar, alkohol og det nyaste innan kvitevarer.

Og hugs: Det at ein er paranoid betyr ikkje at ein ikkje er overvaka ...



1950 Spionen er ein samproduksjon med Teatret Vårt, Rogaland Teater og Oslo Nye Teater, og hadde premiere i Stavanger 3.april til strålande kritikker;



«At Spionen ikke blir en dyster thriller for spesielt interesserte, skyldes ikke minst Karoline Krüger som Astrid Høyer. Hun letter opp de dystre sidene med elegant framførte 1950-tallslåter, klassiske perler og nyskreven musikk. Artisten matcher utmerket de tre drevne skuespillere Per Kjerstad (Øye), Gard B. Eidsvold (Olsen) og Kim Sørensen (psykiateren). Bra!» Stavanger Aftenblad.