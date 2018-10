Kvernberg knuste norgesrekord

I øvelsen "Yoke" skal deltakerne gå 5 meter med en startvekt på 380 kilo, hvor vekta blir tyngre for hver runde. Her er det "Last man standing"-prinsippet som gjelder. 34-åringen fra Rindal var suveren, og i tillegg til å vinne øvelsen knuste han norgesrekorden med 70 kilo.

Odd Inge Kvernbergs beste resultat i "Norges sterkeste mann" er en 6. plass fra 2016, og han hadde en drøm om sette nye personlig rekord i årets konkurranse.

Kvernberg lå på 6. plass før siste øvelse som var løfting av fem atlassteiner som veide fra 130 kilo til 200 kilo, og som skulle løftes opp til en benk. Her måtte han gi seg etter fem steiner (180 kilo) noe som medførte at han falt ned til 8. plass totalt.

Magnar Løset (26) fra Rindal, som har slitt med sykdom i oppkjøringen, ble sist i finalen (11. plass).

Ole Martin Kristiansen fra Trøndelag vant konkurransen og ble Norgesmester 2018.

I Norgescupen endte Magnar Løset på 9. plass og Odd Inge Kverberg på 10 .plass.



Kverberg i aksjon under øvelsen "Yoke". Skjermdump fra livesendingen til Framtid i nord