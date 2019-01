Kurs for pårørende til demensrammede

Bildet over er fra demensaksjonen høsten 2018, der russen stilte som bøssebærere.



I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Over 350 000 er nær pårørende til en med demens.

For å forebygge belastninger trenger pårørende kunnskap om demenssykdommen, aktuell behandling og tilgjengelige avlastnings- og støttetiltak. Erfaring viser at pårørende til personer med demens opplever høyere livskvalitet når de får kunnskap om og veiledning i å håndtere demenssykdommen.

Vi vet at det er viktig å søke støtte og avlastning i tide, og svært nyttig å gjøre seg kjent med det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

Fellesskap med andre i samme situasjon kan være en viktig støtte for både pårørende og den som har demens.



Pårørendeskolene har som målsetting:

- å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om sykdommen demens

- å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner

- å bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon

- at pårørende får et bedre utgangspunkt for å stille krav om tjenester.



Det er Surnadal demensforening og helselag og Rindal demensforening sammen med Rindal og Surnadal kommune som har satt i gang kurset. Kurset er et opplegg fra Nasjonalforeningen for folkehelse.



Det legges opp til undervisning med ulike foredragsholdere, samtale i grupper om dagens tema og refleksjon.

Det vil blant annet informeres om ulike kommunale tilbud. I tillegg kommer eksterne foredragsholdere fra bla spesialisthelsetjenesten og pasient- og brukerombudet.

Vi har fått til et godt og variert program.

Kurset vil blant annet gi de pårørende større forståelse for sykdommen, bedre kunnskap om kommunikasjon med personer med demens, og hjelp til å takle hverdagen som pårørende.

Alle er velkomne!



Første kurskveld er onsdag 30. januar, og deretter 5 påfølgende onsdagskvelder. Påmelding skjer via hjemmetjenesten i kommunene.

Program og praktiske opplysninger finner du her:

Surnadal demensforening og helselag og Rindal demensforening er medlemmer av Trollheimsporten.