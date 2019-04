Kunstfagelever med utstilling i Surnadal Billag

Bildet over: En fornøyd gjeng. Foran fra venstre Ole Martin Rindarøy, Marianne Sogge, Synnøve Aukan Meisingset. lærer Siri Skjerve og Marte Halgunset. Bak fra venstre: Jørgen Wahl Berge, Daniel Paulsen og Trine Sveen Flåtten.

Åtte av de eldste elevene har brukt helgen sammen med lærer Siri Skjerve på Surnadal Billag. Tema for helgen var konspirasjonsteorier, etter eget valg fra elevene.

En meget fornøyd, men litt sliten, Siri Skjerve forteller at de har hatt en veldig fin helg, og at det har vært et samarbeid som både har fungert godt og som har gitt fine resultater.

-Det har vært utrolig kjekt å samle gruppene fra både Rindal og Surnadal, sier Siri. Hun mener at det er fint for ungdommene å møtes og jobbe sammen på denne måten.

- I en sånn setting som dette, får de friere tøyler og det blir gjerne en løsere snipp enn i en vanlig undervisningssituasjon, sier Siri. Og hun er veldig takknemlig for muligheten som Jon Arne Mogstad har gitt de, gjennom å la de få komme og arbeide i billaget på denne måten.

- Her fungerer alt så godt, og vi har fått bruke av materiell som finnes på stedet, sier hun. – Vi er heldige som har denne muligheten, fortsetter Siri, og forteller at hun håper at det skal bli mere samarbeide i framtiden.

Siri forteller at elevene har stått bak all planlegging og gjennomføring av kunstverkene sine.

Til Trollheimsporten forteller de unge kunstnerne at de er meget godt fornøyd med helgen, og ekstra morsomt var det nok å møte sine kollegaer fra den andre kommunen og lære de å kjenne også. Elevene håper på flere slike workshops, for dette syntes de fungerte veldig bra.



Foran på kunstverket sitt sitter Daniel Paulsen, bak fra venstre Marte Halgunset, Ole Martin Rindarøy og Jørgen Wahl Berge. Bakerst er Synnøve Aukan Meisingset.



Her viser Marianne Sogge, Marte Halgunset og Trine Sveen Flåtten kunstverket sitt.



Kaffe og kaker hører med.

Siri Skjere, Jon Arne Mogstad og Torbjørn Larsen var tydelig fornøyd med resultatet av helgen.



Mange kom for å se på utstillingen da dørene åpnet.