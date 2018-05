Kunst-tur 2018

Blant annet besøker vi Atelier Dora, Trondhjems Kunstforening, Modern Art Gallery, og flere galleri på Bakklandet. Vi tar lunsj på Café Ni Muser og middag på To rom og kjøkken Nærmere detaljer, som klokkeslett for avgang kommer etter hvert! Turen er kun for medlemmer av Rindal Kunstlag, men det er lov å bli medlem samtidig som man melder seg på kunsttur! Kontingenten er kr 150,- per år.

Egenandel kr 700

Bindende påmelding innen 3. juni til:

Camilla Stokke Løften – tlf 918 21 051

Kari Moe - tlf 909 40 509