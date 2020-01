Kunst til folket på gammelbillaget

- Det er en skam, sier Jenny Klinge, og sikter slett ikke til foretaket på Øra men til det faktum at hun aldri har vært der før. Hun har vært på utstilling med Jon Arne Mogstad i Oslo, men det er første gang hun er på atelieet i hjembygda.

Klinge og Svinvik hadde lyst til å gjøre noe sammen i Surnadal, og denne gang falt valget på blant annet på besøk på gammelbillaget.

Alle fire er opptatt av at kunst skal være noe alle kan ha glede av, og ingen skal være redd for å gå på kunstutstilling i frykt for å ikke kunne nok eller reagere «rett». Mogstad og Grimsmo sier de vil ikke at noen skal vegre seg for å komme innom når de har utstilling.

- Kanskje finner de noe de liker, kanskje ser de noe som ingen annen ser i et bilde. Eller kanskje liker de ikke kunsten i det hele tatt, og det er helt greit, sier Mogstad. Her er det ingen fasitsvar. Han opplever selv av og til å se kunst som han finner helt uinteressant.

- At du ikke liker noe, sier også noe om hvem du er, skyter Svinvik inn.



Kunstinteresserte damer på gammelbillaget. Jenny Klinge (til venstre) og Ordfører Margrethe Svinvik.



Spennende å satse

Bakgrunnen for at de tidligere skolekameratene satset på billaget var at begge ble pensjonister, Grimsmo fra jobb som ingeniør og Mogstad som proffesor ved kunstakademiet. Begge hadde flyttet hjem til Surnadal, og de hadde lyst til å gjøre noe sammen. Jon Arne Mogstad var i tillegg på jakt etter et atelier. De vurderte flere muligheter, og så dukket dette opp, og de bestemte seg for å satse. De følte til tider at det var et dristig prosjekt.

- Det var noen netter på begynnelsen at jeg ikke sov så godt, forteller Mogstad.

- Vi blir ikke rike av dette, sier Grimsmo, og forteller at økonomisk går det akkurat rundt. De leier ut første etasje, blant annet som båtlager.

I tillegg har de også kjøpt Strandgården, som også ligger på Øra. De leier ut første etasje på fast basis, mens det i ande etasje er rom for Artists in residence, kunstnere som kommer dit og bor og jobber i en periode. På slutten av oppholdet har de utstilling. Mogstad har et stort nettverk, også internasjonalt, så her har det vært kunstnere fra blant annet Usa, Canda, Island, England, Tyskland og Hong Kong.



Høyt under taket i Jon Arne Mogstad atelier.



Go`karra

De to har ulike erfaringer i livet. Mogstad har jobbet med kunst. Grimsmo sier han som ingeniør, har jobbet i et miljø som er mer A4. Mogstad skynder seg å tilføye at Martinus ikke er så veldig A4, akkurat. De sier de utfyller hverandre.

- Ofte er det meg det blir fokusert mest på, men Martinus er like viktig, sier Mogstad. Uten ham hadde det ikke blitt noe av. Grimsmo har et spesielt forhold til bygget, da det var hans oldefar som i sin tid startet billaget.

Klinge er redd mange tror at det det som foregår på billaget er pretensiøse greier.

- Og så er det bare to helt vanlige go`karra som holder på her, ler hun.



