Kunst på Skimuseet

Kunstnarane er frå høgre: Hilde Karlsen, Emmy Myklebust, Marit Lehto Lehn, Grethe By Rise, Grete E.Gilstad og Kjersti Stokke.

Karin Remmen, Wenche Kystad og Halgerd S. Brobakke var ikkje til stades under opninga.

Desse 9 kunstnarane har felles arbeidsplass på Atelier Dora i Trondheim. Dei arbeider med ulike teknikkar, men hjelper og støtter kvarandre likevel.

Førjulsutstillinga på Rindal Skimuseum er open fredag 18-20, lørdag og søndag 12-17.



Ledaren i kunstlaget, Camilla Løften (t.v.), var svært fornøgd med oppmøtet. Her står ho i lag med Hilde Karlsen, som blir utstillar under Kulturvøkku 2019. Mellom dei ser vi bildet "Høst," og nedafor ser vi to akvarellar med vintermotiv, alle av Hilde Karlsen.

Ho gler seg til å komme tilbake til Rindal til sommaren og ha utstilling i Løsetlånna på Rindal Skimuseum.



Marit Lehto Lehn hadde mellom anna dess to bilda, teknikk: mixed media på lerret.



Kreativ bruk av inventar i utstillinga! Stolane står oppe på eit bord. Dette er akrylbilde av Kjersti Stokke



Grethe By Rise hadde mellom anna desse muntre bilda.



Kunstlaget var godt fornøgd med frammøtet, men håper mange stikk innom dei dagane utstillinga er open - fram til søndag.