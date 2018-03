Kunne juble for to viktige poeng

Før torsdagens oppgjør i Surnadal idrettshall lå Orkanger 3 helt sist på tabellen med kun 1 poeng, og Surnadal nest sist med 7 poeng. Om Orkanger skulle vinne over Surnadal, var det i teorien mulig for dem å passere Surnadal på tabellen med full pott på sine tre siste kamper. Heldigvis for Surnadal klarte de å ro i land seieren, og plassen i 4.divisjon er nesten helt sikkert sikret. Den lille usikkerheten ligger i at det fortsatt er uavklart hvor mange lag som rykker ned fra avdelingen. Slik det ser ut per dags dato er det kun ett lag som må ta den tunge turen ned i 5. divisjon.

Koordinator i region Midt-Norge, Rune Nervik, sa følgende til Trollheimsporten før torsdagens oppgjør:

- Når det gjelder 4. divisjon er det noe spesielt, da vi ikke vet hvor mange lag som melder seg på i kvinner senior, og om det i det hele tatt blir 5. divisjon. Vi ønsker nemlig at alle avdelinger inneholder 12 lag, som gir 22 kamper, dersom geografien tilsier det. I en avdeling kan det være fornuftig å ha 13 lag, mens i en annen avdeling 11 lag. Men dersom Surnadal vinner kampen mot Orkanger går jeg ut i fra at de vil berge plassen.

Surnadal har fortsatt muligheter til å klatre ytterligere på tabellen, men har fire vanskelige kamper igjen å spille. Lørdag kommer serieleder Flå/Lundamo/Støren på besøk, før bortekamper mot Rapp og NTNUI venter. Sesongen avsluttes med hjemmekamp mot Sjetne 17. mars.



Hildegunn Henden Dalsegg, Hanna Saksen og Sara Forslund bidro alle til at Surnadal kunne juble for seier

Trosset sykdom - scoret 12

Surnadals viktigste spiller, Kine Bjørseth, var lenge usikker før torsdagens kamp på grunn av sykdom, og tok ikke avgjørelsen om å være med før like før kampstart. Hun storspilte med forkjølelse i kroppen, og ble kampens soleklare toppscorer med 12 mål.

Hjemmelaget startet kampen med høye skuldre og lav intensitet, og det så ikke bra ut da de midtveis i første omgang lå under 6 - 11. En god avslutning på omgangen anført av Bjørseth og Hildegunn Henden Dalsegg sørget for at Surnadal ledet 15 - 14 til pause.

Lagene fulgte hverandre de første seks minuttene av andreomgangen, men derfra og ut tok Surnadal over kontrollen på kampen og vant til slutt fortjent 30 - 25.

Kampfakta Surnadal - Orkanger 3 30 - 25 ( 15 - 14 )

Ane Lyngstad

Tonje Fuglås Kvendbø 1

Elise Einum 1

Hanna Saksen 4

Line Mogstad

Sara Forslund 1

Connie Moen

Mari Vattøy 1

Hildegunn Henden Dalsegg 6

Gunn Marit Stenberg

Kine Bjørseth 12

Kristin Heggset 4



Gunn Marit Heggset (t.v), Elise Einum, Connie Moen, Line Mogstad, Hildegunn Henden Dalsegg, Kristin Heggset, Hanna Saksen, Sara Forslund, Kine Bjørseth og Ane Lyngstad. Foran sitter maskotene Leah Bjørseth Svensli og Eskil Henden Dalsegg. Tonje Fuglås Kvendbø og Mari Vattøy var ikke til stede da bildet ble tatt.