Kunne ikke klart seg uten

Surnadal Sparebank er den 12. største banken av de 66 bankene i Eika Alliansen.



– Vi i Surnadal Sparebank er storfornøyd med å være en del av Eika Alliansen og med de leveranser av tjenester og produkter vi får fra Eika. Produktselskapene til Eika Gruppen er blant de selskapene med høyest kundetilfredshet i Norge innen sine områder. I tillegg er produktene tilpasset behovet til våre kunder, noe som vi få meget gode tilbakemeldinger på fra våre kunder.

Som mindre banker er det helt nødvendig for oss å søke stordriftsfordeler. Det får vi gjennom vår deltakelse i Eika Alliansen. I banken fokuserer vi på nærhet til kunde, korte beslutningsveier og smådriftsfordeler, mens vi i fellesskapet i Eika Alliansen tar ut stordriftsfordeler. Dette gjelder spesielt innen IT, betalingsformidling, økonomi og regnskap, virksomhetsstyring og kompetanseutvikling.

Bare det å kunne følge opp alle de regulatoriske kravene som bankene er pålagt, og som bare blir mer omfattende ville vært svært krevende uten alliansen.

Men viktigst er kanskje innen digitalisering og teknologiutvikling. Våre kunder forventer at vi har like gode digitale løsninger som våre konkurrenter – det krever investering og stordriftsfordeler. I tillegg skal vi i Surnadal Sparebank være absolutt best på personlig rådgivning. Skal vi klare det tilstrekkelig kostnadseffektivt, er vi avhengig av gode IT verktøy internt, som bidrar til effektivisering av arbeidshverdagen for alle våre ansatte. Det forutsetter også kontinuerlig utvikling av disse IT – verktøyene. Det er avgjørende at vi kan gjøre dette gjennom fellesskapet vårt i Eika, og at Eika bidrar til at disse løsningene passer godt sammen og godt sammen med vårt behov i vår bank.

Vi i Surnadal Sparebank er svært godt fornøyd med å være i Eika Alliansen og de produkter og tjenester vi får levert derfra, og ser ikke at dette kan leveres hverken rimeligere eller bedre fra noen andre.

Fakta om Surnadal Sparebank:

- Etablert i 1842

- I underkant av 40 medarbeidere

- 15.000 kunder - 477 egenkapitalbeviseiere

- 8.000 millioner kroner i forretningskapital

- Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

- Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.

- Medeier i VIPPS

Fakta om Eika Alliansen:

- Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

- 66 lokale sparebanker

- Norges 3. største bankgruppering

- 1 million kunder

- 400 kontorer

- 3500 ansatte

