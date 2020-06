Kulturvøkku - bøgdakveld

I år blir "Bøgdakvelden" under Kulturvøkku arrangert i Torshall. Selv om det er et noe nedskalert arrangement enn tidligere år, er programmmet knallbra som alltid.OBS! Begrenset med plasser grunnet koronarestriksjoner! Itillegg til det som står på plakaten, får vi også møte idrettstalenten Erik Løfald og Mali E. Bakken denne kvelden !Se plakat for info om bilettsalg. Dørene åpnes kl 1900. Vel møtt til en trivelig kveld!